曼聯中場桑馬達的合約將於今季結束後屆滿，領隊蘇斯克查表示無法掌握這位西班中場未來的去向，並指馬達的來季的前途將由他自己決定。

33歲的馬達將於今季結束後約滿曼聯，不過他在2019年與紅魔續約時付帶一項特別條款，馬達可以單方面決定續約至2022年。領隊蘇斯克查周一出席記者會時亦談及了這位西班牙中場的去留問題：「我和馬達一直有保持溝通，我們很快會再次坐下來討論他的前途問題。現在我只能說，他完全掌握了自己的未來。」

馬達近兩季開始淡出曼聯的陣容，今季他在各項賽事合共僅上陣了779分鐘，蘇斯克查承認無法為這位西班牙中場提供足夠的上陣時間：「他實際的上陣時間跟他所要求的有一定距離，馬桑過去為曼聯作過許多貢獻，要讓一位好球員離開是一件難受的事，但他的未來不由我去掌握，而他亦未有向我們透露他的決定。」

蘇斯克查又談及了球隊近期在聯賽接連落敗的問題，他認為球員的表現低迷與紅魔球迷近期的大型示威有關：「我不想把示威活動當作成球隊落敗的藉口，不過我們為了能夠準時出席比賽，不得不讓球員提早幾個小時出發，我們只能在球場設置床鋪讓他們休息。在這個情況之下，我們完全沒有足球的時間作戰術上的準備。」

蘇斯克查又呼籲紅魔球迷要與球隊保持團結：「球隊無法團結一致並不是好事，我們希望周二的賽事能夠出現一些正面的事情，我們能夠以好表現讓球迷再次為我們歡呼。」

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