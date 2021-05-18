香港籃壇因疫情停擺逾年，籃總近日在官網宣佈男、女子初級組銀牌賽將於室外球場舉行，香港籃球總會總幹事朱春生今出席活動時直言咨詢甲組球隊意願後，或有機會在街場復賽。

籃總上周在官網表示，鑑於現時室內場地進行運動時仍未豁免「口罩令」，因此籃總將試行在室外場地舉辦男、女子初級組銀牌賽。朱春生表示現時開放球隊報名，為了讓球隊復操及適應場地，相關賽事將於6至8星期後舉行。他透露復賽場地有二，籃總會先考慮修頓，其次再考慮沙田賽馬會新建的球場：「總會要看球隊反應，看有沒球隊反對，若果沒有反對就定日子抽籤，再定賽程。初步預計可以在8月時舉行相關賽事，多在晚上或星期六、日比賽，若在馬會場地比賽，就要避開賽馬的日子，這方面要跟馬會和康文署方面交涉。」

由於「限聚令」等措施仍未放寬，即使籃總在室外球場復賽，仍要考慮控制人流的問題，朱春生坦言這是一大難題，「室內可閉門作賽，但室外要想想觀眾如何安排，因為我們不可以限制人入場，露天球場只能勸喻式或拉定區域，觀眾仍可在外邊看球。」早前大專盃移師至聯校運動中心的室外籃球場閉門作賽，成首個由官方組織舉辦的籃球賽事，並於5月初順利決出冠軍。

疫情令香港籃壇大受影響，甲一在2019年7月的總決賽後，一直復賽無期。被問到初級組在室外球場復賽是否為甲組試水溫，朱春生未有正面回應，他只說：「我們要想想甲組球隊的意願，這麼久沒有比賽，都希望有比賽能在疫情下舉行，因為球隊、球員都實在很長時間沒有打球了。」至於甲一何時開打？「甲一主要在室內場舉行，要在康文署容許我們在室內場不戴口罩的情況才可以比賽，我們不希望戴口罩比賽，因為這樣對球員的發揮都是不理想的。」

早前東方龍獅隊長李琪曾表示，願以接種疫苗或定期接受檢測成復賽條件，但朱春生指一切仍要看球隊意願，而籃總則會嚴格執行在比賽日的防疫措施，「落場比賽的球員不用戴口罩，但球證和後備席的職、球員都要戴，而座位應分隔一定距離，比賽完球隊就要立即離場，不能逗留。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波