日本網球手錦織圭周二在社交網站Twitter宣佈，與太太山內舞造人成功，新生命將於本年底誕生，錦織圭更以動畫《迷你兵團》的「Minion」形容自己的孩子。

錦織圭去年底與模特兒女友山內舞結束長達6年的愛情長跑，經過約半年的新婚生活後，錦織圭周二宣佈自己將初為人父：「我們很興奮地宣佈，我們將會有新的家族成員出現，一位小小Minion將會在年底出世。」

現年31歲的錦織圭近年因為傷患困優，在網壇成績並不理想，這位日本一哥現時的世界排名已經跌至45位。在上星期的羅馬大師賽，錦織圭在16強不敵德國球手施華利夫出局。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波