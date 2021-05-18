周二晚於旺角大球場上演的港超聯爭標組賽事，理文在完場前有徐宏傑攻入職業生涯首個入球，以2:1擊敗東方龍獅，連續兩仗絕殺對手，賽後升上第三位；落敗的東方形勢沒有大變，下周日對傑志全取三分仍可封王。

理文變陣出擊，徐宏傑串演右中場；至於東方正選陣容亦有不少變動，小將亞歷斯祖擔任正選右閘。理文甫開賽便展示出爭勝決心迫使東方早段中場失勢。12分鐘後，東方後場失控球，理文基華尼頓回傳後上的顏樂楓第一時間勁射，皮球掛網而入，理文領先1:0。東方失守後取回不少攻勢，完半場前，辛祖禁區接應傳中無人看管下射中柱，理文半場領先1:0。

東方易邊後換以鍾偉強及林恩許入替黃威及杜度，並取回賽事主導權。戰至76分鐘，李嘉耀右路傳中予馮慶燁頂入，但越位在先。84分鐘，東方終由費蘭度左路傳中「笠死」理文守門員袁俊皓扳平1:1。理文尾段繼續施壓，88分鐘，金承龍開出角球，徐宏傑伏兵門前頂入，理文憑此入球以2:1擊敗東方，報卻首兩循環兩敗之仇，在爭標組取得連勝，並以16戰27分趕過天水圍飛馬升上第三位。東方輸波後，16戰34分守在第2位，下周日對傑志，只要擊敗傑志仍可重奪冠軍。

復賽後表現較為低迷的理文，在爭標組連贏兩大強隊，主教練陳曉明賽後表示：「看來五月開始行運，但有運氣也需要球員的努力。雖然已不能爭標，但我們是專業的，都要盡力踢出好成績，球員很拼搏，別忘記上一仗只是三日前。希望努力可以吸引到球迷，希望更多球迷支持理文，香港足球也可以有這種激情，在看外國波的同時，亦要回來香港的足球。」理文有六人入選港足，全屬本土兵，陳曉明指，這證明了理文在正確方向，「我想老闆會很開心，我們除了爭取成績，也真的培訓到本地球員。」

理文今仗變陣，徐宏傑推前踢中場，陳曉明解釋是針對東方而部署，徐宏傑會因應對手較強的翼鋒而任左或右中場協防，最後徐宏傑亦攻入一球，他賽後表示：「短時間踢兩場比賽，有點吃力。今仗要兼顧較多進攻工作，防守上也算做到要做的工作，取後也取得一個入球。」

這賽果對東方爭標形勢沒有太大影響，只是全失三分後，明日才作賽的傑志壓力會減少，東方主教練李志堅賽後表示：「當然想贏，但作出了一點輪換，最重要是沒有增傷兵，還是要集中在對傑志的比賽，作出了一些取捨。」

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