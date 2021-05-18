曼聯早前試圖加入歐洲超級聯賽（ESL）致球迷不滿，引發球迷的反格拉沙家族示威，領隊蘇斯克查不諱言，球員受到了球迷的示威活動所影響。

曼聯各項賽事近六戰只贏出兩場，戰績為2勝1和3負，最近兩場英超在相隔只50小時下，於主場接連不敵李斯特城及利物浦。由於擔心大型示威，曼聯球員在球場內度過了數小時，並運送床舖讓他們可以在對利物浦的比賽前休息。

蘇斯克查表示︰「我不想以此作藉口，因為我們輸了兩場比賽，但這肯定是他們有這樣表現的原因之一。」「因為比賽頻密，球員體能上不可能表現出所需的強度，然後你看看之間的備戰，我們不能像慣常一樣獲得恢復，而我們亦沒有做戰術準備。」

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