巴塞隆拿周日在主場被切爾達爆冷反勝2:1後，確定與今季西甲冠軍無緣。據當地傳媒報道，巴塞大有機會在今夏解僱教練朗奴高文，並由名宿沙維接掌帥印。

巴塞近5場聯賽成績為1勝2和2負，成為球隊今季無法贏得西甲冠軍的主因。據當地電台報道，巴塞在夏天解僱荷蘭籍主帥朗奴高文的機會達99%。有指會長拿樸達已鎖定曾效力巴塞多年的沙維，在今夏重返巴塞接掌球隊。現年41歲的沙維剛與卡塔爾球隊艾薩德作主帥續約至2023年，但據報合約內有一「巴塞條款」，只要巴塞邀請沙維加盟，艾薩德將不會阻止其回巢。

無論下季巴塞最終是由高文還是沙維執教，要面對的問題實是多不勝數。球王美斯續約問題無疑是兩難，如美斯離開肯定會大幅削弱巴塞的實力，但留隊的話又要承擔其高薪影響擴軍；疫情影響巴塞收入，據悉球會正承擔達10億鎊（約100億港元）的債務問題，能否爭逐新星艾寧夏蘭特實在成疑；免轉會費的英超曼城前鋒阿古路或是權宜之計，但這位阿根廷射手年紀同樣不輕，6月初便將滿33歲。

美斯、碧基及布斯基斯年紀漸大，近年重磅收購如基沙文及菲臘比古天奴等表現又欠佳，加上新星如達斯及柏迪等離接班仍有一段距離。下季的巴塞可能跟今季一樣，不斷在維持現狀和希望改革間拉扯，要爭奪西甲及歐聯冠軍仍是困難重重。

文：吹雪