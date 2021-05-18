曼城上周二藉曼聯於主場以1:2不敵李斯特城，提早三輪在英超封王，領隊哥迪奧拿領軍贏得四年來第三個英超冠軍。曼城全隊周二晚在足球學院舉行了小型慶功派對，周三即進行操練以備戰上周五對紐卡素的比賽，而在最新曝光的慶祝片段中，可以見到哥迪奧拿抽大雪茄，並高唱搖滾樂隊Oasis名曲，表現興奮。

50歲的哥迪奧拿在被拍到在慶功派對上擁着曼城同事，大唱Oasis名曲「Don’t Look Back In Anger」，一名球會職員更堅稱，他們會將哥帥唱歌的片段發送給主唱者Noel Gallagher。

哥迪奧拿上周在一個記者會上提到慶功當晚時表示，他最喜歡的時刻是當食物送時。哥迪奧拿說︰「我們進行了一些訓練，我們跳舞、大笑，懷緬它有多美好。當10至15個披薩送到，那是最好的時刻。」問到他最喜歡的披薩是甚麼時，哥帥笑言︰「我不知道，我不在決定我吃哪一塊披薩的最佳狀態，但我認為它們全都很好。在英格蘭，派對總是只有酒沒有食物，我不明白為甚麼，但在那一刻是完美的。」

曼城4月贏得英格蘭聯賽盃冠軍，上周穩奪英超奪冠，球隊今季並首次打入歐聯決賽，5月29日將會對車路士，爭取成為三冠王。

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