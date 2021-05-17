英超周二起開始最後兩輪，主場球迷將可入場觀賞比賽，屆時球場容量25%的觀眾，或最多10,000人可入場。其中周三主場出戰利物浦的般尼最豪氣，免費讓3,500名季票持有人入場觀戰。相反熱刺最「搵笨」，如果該隊球迷周三想入場觀看熱刺對阿士東維拉，盛惠60鎊（約657港元），暫時是收費最貴的一隊。

利物浦周日奇蹟反勝西布朗後，般尼主場對紅軍頓時備受矚目。般尼為了感謝球迷，已在5,000名季票持有人中，抽出3,500人讓他們免費入場觀看今場大戰。不過般尼之後發表聲明，表示知道有人將今場的球票轉售謀利。般尼在聲明中警告，任何人轉售免費得來的門票，其登記戶口將被凍結。另外，任何姓名跟球票上所印不符的人士，都會被拒絕入場，希望藉此打擊「黃牛」和避免出現任何保安問題。

般尼讓球迷免費入場，熱刺球迷要入場觀看球隊主場出戰維拉，就要付60鎊。相反其「死對頭」阿仙奴就減價，聯賽煞科戰主場對白禮頓，票價會由原本的35.5鎊（約389港元），減至25.7鎊（約282港元）。難怪熱刺一公佈對維拉的票價，就被球迷會大肆批評，指在目前經濟環境下還收如此高昂票價，實是「關公災難」。

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