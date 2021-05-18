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卡尼喊走｜4大轉會方案：馬迪爾或耶穌仔加錢換 去PSG重投普帥懷抱

1小時前

熱刺射手哈利卡尼希望離隊的消息，震撼英國球壇。英國傳媒報稱，卡尼早於一年前已開始想離隊，雖然熱刺方面不希望出售當家球星，加上認為今夏沒有球會能支付高達1.5億鎊（約16.5億港元）的轉會費，然而有傳英超三雄曼聯、曼城及車路士已經與卡尼的代表接觸。

相關新聞：英超｜BBC稱卡尼未正式申請離隊 雙曼車仔照搶盛惠1.5億鎊

英國傳媒估計，曼市雙雄都有機會以球員交換再加現金的轉會方案，利誘熱刺作出交易。其中大熱門是應屆英超冠軍曼城，由於領隊哥迪奧拿是冠軍保證，若卡尼今夏轉投藍月，將可跟隨前隊友基爾獲加的步伐，贏取冠軍料不成問題，故不少外界博彩公司的盤口，都將曼城視為卡尼下一站的熱門落腳點，其中威廉希爾將曼城標為2.63倍的大熱門。

據報曼城有意將加比爾捷西斯（耶穌仔）放入交易之中，再加現金利誘熱刺放人；不過同市宿敵曼聯亦不甘示弱，雖然已經與老將卡雲尼續約，但由於拉舒福特、安東尼馬迪爾、格連活特等人，都未能提供如卡尼般的穩定入球率，若下季希望挑戰英超冠軍，實有加強攻力的必要，有傳曼聯有機會以馬迪爾加現金作為轉會方案，故曼聯亦被威廉希爾列作3.75倍的次熱。

另一支盛傳有接觸卡尼的英超豪門車路士，今夏渴望尋找前鋒，解決球隊鋒力不足的問題，早前已盛傳看中艾寧夏蘭特、盧卡古等人，故如今卡尼宣佈入主，去夏已花費2億鎊增強實力的藍戰士，隨時有機會成為卡尼的下個東家。

但據報熱刺方面，並不希望把卡尼售給英超的競爭對手，故卡尼亦不排除出國搵食的可能，外界有指卡尼有機會加盟前熱刺主帥普捷天奴帶領的巴黎聖日耳門（PSG），作為後者今夏出售基利安麥巴比的代替品。

卡尼下季去向表

-曼城（2.63倍）

利好因素：哥帥冠軍保證，以耶穌仔加現金作利誘

-曼聯（3.75倍）

利好因素：貝碧托夫成功先例，以馬迪爾加現金交易

-車路士（7倍）

利好因素：不用離開倫敦，藍戰士急尋前鋒不惜代價

-巴黎聖日耳門(16倍)

利好因素：恩師普捷天奴領軍，離開英超不用倒戈

賠率資料來源：威廉希爾

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