因拒絕進行藥檢被重判禁賽八年的中國泳手孫楊，因其律師團隊成功為他推翻國際體育仲裁法庭（CAS）的禁賽令，得到第二次聽證會機會。據內地傳媒報道指，仲裁法庭周一宣佈孫楊二次聽證會將落實在本月25日舉行，聆訊將不會對外公開，法庭亦會即時宣判審議結果，亦是孫楊能否參與今夏東京奧運的關鍵。

據內媒公開一則仲裁法庭發出的通告顯示，今次聽證會將與首次的形式不同，由於訴訟雙方並沒要求聽證會要向公眾開放，因此今次聆訊將不公開進行，並以視像會議形式舉行，法庭並不設任何直播或轉播。孫楊去年堅稱「要向世界證明自己清白」，遂要求聽證會以公開形式進行。此外，仲裁法庭亦不會就聆訊接受任何傳媒採訪，當法庭得出審議結果之後，會即時宣佈，與首次聽證會形式不同。

孫楊去年被CAS重判禁賽八年後，其律師團隊費盡心機為他翻案，最後發現擔任聽證會仲裁主席的法迪利（Franco Frattini），曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及種族歧視。而有關帖文是在他獲委派處理孫楊案件後發出，仲裁法庭客觀上有理由質疑其公正性，並以有仲裁員存在偏見為由，宣佈另組仲裁小組重審孫楊案件，瑞士聯邦最高法院亦於去年12月撤銷孫楊的8年禁令，給予了他二次聽證會的機會。

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