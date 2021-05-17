【綜合意大利外電】意甲將於下周日上演煞科戰，在冠軍早已由國際米蘭奪得情況下，最終戰的焦點落在餘下兩張下屆歐聯入場券誰屬。原本形勢不俗的AC米蘭周日意外悶和卡利亞里，仍要繼續與拿玻里及祖雲達斯爭逐前四席位，下仗作客出戰阿特蘭大沒有失分空間。

國際米蘭今季封王，加上阿特蘭大在上周六作客擊敗熱拿亞，2隊已拿下2張歐聯入場券，餘下2個前4名席位，將由AC米蘭、拿玻里與祖雲達斯爭逐。原本形勢最差的祖記，在上周六取得關鍵3分於主場3:2險勝國際，周日出場的拿玻里，作客費倫天尼藉恩斯治尼先開紀錄加上對手的烏龍球以2:0取勝，近8場意甲6勝2和仍次以1分之差領先祖記。

壓軸登場的AC米蘭，只要能擊敗卡利亞里便可提早確定前四，但全場形勢佔優卻欠準繩，21次攻門卻只得2次能夠命中目標，只能悶和近期戰績不俗的卡利亞里。

AC米蘭和波後與拿玻里同得76分，下季要回歸歐聯，下周日煞科戰作客阿特蘭大基本上是不容有失。慶幸是阿特蘭大已經取得歐聯入場券，兼且會在周三出戰意盃決賽，未必有餘力應付聯賽煞科戰。

意甲若有球隊同分將以對賽成績分勝負，如煞科日AC米蘭與拿玻里齊輸，加上祖雲達斯賽和，便會出現該3隊同得76分情況。今季3隊對賽共6場比賽，各隊同樣獲2勝2負成績，同分下隨之要以得失球差決定，AC米蘭以得失球+2球力壓其餘2隊，拿玻里與祖雲達斯的得失球差同為-1球，但由後者入球較多（5球），將力壓拿玻里（4球）獲歐聯入場券。