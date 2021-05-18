英國傳媒報道，哈利卡尼已告知熱刺他希望在今夏離隊，而英超三雄曼城、曼聯以及車路士都有意爭奪這名被球隊標價1.5億鎊（約16.5億港元）的英格蘭隊長。

現年27歲的哈利卡尼目前在英超射手榜以及助攻榜都居於領先位置，據報道，他對熱刺很可能連續第二季缺席歐聯的表現並不滿意。《天空體育》指，卡尼再次向熱刺提出希望離隊，而熱刺正物色中鋒人選，顯示會方願意考慮卡尼的感受。報道說，熱刺並不想出售他們的珍貴資產，但曼聯、曼城和車路士已經與卡尼的代表 CK66 接觸，表達了他們希望簽入該名英格蘭國腳的意願。

卡尼英超生涯總共上陣243場射入165球，在英超歷史射手榜排第七，但在熱刺及英格蘭都未曾贏取任何錦標。在最近的訪問中，卡尼並沒掩飾他希望參與競逐歐洲頂級球會賽事的獎盃，而據報道，他希望留在英超以及在代表英格蘭參與今夏的歐洲國家盃之前能解決其前途問題。

英國《太陽報》則報道，熱刺主席利維正努力留住周薪23萬鎊、與球隊尚有三年合約的卡尼。報道指卡尼未有以書面提出要求，但其代表已表達了他離隊的意願，並相信利維會在適當的價錢下讓他離隊。

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