NBA附加賽將於香港時間周三佛誕早上展開，首天會進行東岸附加賽賽事，頭場由東岸第九的溜馬主場迎戰第十的黃蜂，接下就有第七的塞爾特人主場鬥巫師。不過兩場附加賽舉行前均有傷兵報告，黃蜂前鋒哥頓希活（Gordon Hayward）確定因足踝傷無法休戰，而巫師後衞比爾（Bradley Beal）的腿筋傷亦令他未100%準備好。

黃蜂今季即有探花拿美路波爾（Lamelo Ball）加盟，整季表現仍比上季有所下跌，排在西岸第十位要跟溜馬爭奪季後賽，很大原因是跟哥頓希活上月初就扭傷足踝有關。今季場均19.6分、5.9籃板和4.1助攻的希活，原定只休戰四周，預期於本月初回歸，惟其養傷時間比預計長，結果黃蜂周一宣佈他趕不及出戰附加賽。作客溜馬的黃蜂除沒主場之利，輸掉此戰更會直接被淘汰，可提早休季；若能擊敗溜馬，就可與綠軍及巫師的負方再打一場，力爭自2016年後再入季後賽。

稍後上演的綠軍對陣巫師更有看頭，前者由新星塔圖（Jayson Tatum）和K獲加（Kemba Walker）擔大旗，可惜完季前有主力J布朗（Jaylen Brown）收咧，戰力被減。而巫師亦有數據勁爆兼拼勁十足的「三雙王」韋斯卜克（Russell Westbrook），他和拍檔比爾救巫師逃離季初幾乎包尾的低潮，一路力拉升至東岸第八，奪得最後一個附加賽席位。不過煞科日才復出的比爾周二表示，自己的腿筋傷仍未100%康復，他指最後一戰復出未有令其傷患惡化，但自己就未完全準備好，要待明天賽前才決定能否出戰。

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