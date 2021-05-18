繼上月由英超史上入球最多的舒利亞及法國前鋒亨利入選英超名人堂後，周二英超再公佈新一位入選英超名人堂的球員，曾經為曼聯贏過4次英超冠軍，被稱為「大帝」的傳奇球星簡東拿就成為名人堂中的最新一員。

此前從英超賽會公佈的候選23人名單當中，將會透過球迷投票選出6人入選名人堂，而簡東拿就是23人候選名單當中首位入選的球員。對於自己成功「登堂」，簡東拿表示：「我感到非常高興及自豪，不過我並不感到驚訝，如果我未有入選我才會驚訝。我很幸運可以與出色的球員、領隊以及球迷一起為這支球隊效力。」

要獲得英超名人堂的候選資格，球員必須要在去年8月1日之前退休，而且需要在英超征戰過才會被考慮。除了簡東拿之外，另外5位入選名人堂的球員將會在本周稍後時間陸續公佈。

簡東拿英超數據

上陣次數：156次

入球：70球

助攻：56次

英超冠軍：曼聯x4

月份最佳球員：1次

資料來源：英超官網

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