國家盃場地單車賽周日（16日）落幕，外隊陸續離港，然而昨晚傳出港隊賽後滯留酒店，隨時要隔離21日的消息，賽會公關回覆指港隊今日已離開酒店，順利回歸體院。

是次場地國家盃單車賽以「隔離泡泡」形式舉行，賽會與政府多留磋商後，落實逾200名海外代表團抵港後毋用隔離，惟到埗後至離港前的一周內須接受六次病毒檢測。比賽結束後，外隊陸續離港，本於「隔離泡泡」內的賽會工作人員於比賽結束後即獲准離開，東道主港隊至昨晚卻仍然留於酒店內，據知港府尚未就賽後隔離事宜與港隊及單車總會達成共識，故港隊一直滯留，未能外出。然而及至今早情況有轉機，賽會公關回覆確認港隊已返回體院，另日本隊亦辦妥出入境所需文件，今早離開酒店。

國家盃場地單車賽為國際單車聯會（UCI）今季新辦項目，除香港站外，奧運前設威爾斯站及哥倫比亞卡利站，惟前者因疫情問題取消，現時哥倫比亞亦發生連串示威衝突，局勢混亂，UCI日前即宣佈原訂6月3-6日舉行的卡利站須延期舉行，雖然UCI表明正另覓日子舉辦賽事，惟奧運逼近，相信難於短期內復辦比賽，意味國家盃香港站勢成東奧前場地單車界的最後一場國際賽。

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