周二英超賽事，曼聯主場迎戰已降班的富咸。 作為今季紅魔最後一仗主場賽事，奧脫福將重新開放予10,000名魔迷入場，近期錄得兩連敗的紅魔不能再失威，紅魔讓一球/球半捧上盤。（球賽編號：星期二3；now621台明日1:00am直播）

早前紅魔受到密集賽程影響，狀態明顯下滑，先後不敵李斯特城及利物浦，不過對於已經提前獲得歐聯資格的紅魔而言，問題不大。今仗面對富咸續有隊長哈利馬古尼缺陣，但預計中場大將般奴費南迪斯（B費）、保羅普巴及拉舒福等特會悉數正選，且有近7輪入6球的格連活特可候命，紅魔攻力值得信賴。另邊廂，富咸在提早宣佈降班後戰績未見起色，防守更是錯漏百出，近8場合共失17球，即使改踢三中堅防守仍未有改善。翻查往績紅魔過去12次主場迎戰富咸贏足11次，且上次交手紅魔更以4:1取勝，此役面對勢頹的富咸，紅魔預計可以大勝一場。

同日英超，曼城作客鬥白禮頓，已經封王的藍月聯賽毫無壓力，上仗更派副選上陣，面對主場近四場不敗的白禮頓，難讓一球，撐白禮頓下盤。（球賽編號：星期二6；now623台明日2:00am直播）

文：王杰

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