水晶宮周二宣佈，領隊鶴臣將會在今季結束後離任領隊一職，鶴臣表示將不會再於頂級聯賽球隊執教。據英國傳媒指，今季被車路士辭退的前英格蘭國腳林柏特有機會接手。

鶴臣透過水晶宮官網宣佈離任一事，這位73歲老帥表示，能夠執教自己的母會是一個難忘經歷：「經過超過45年的執教生涯後，我認為是時候離開頂級聯賽，水晶宮今季餘下的兩場賽事亦會是我作為領隊的最後兩次領軍。我非常享受過去四年在水晶宮工作的時光，亦為我的工作和我的球員感到自豪，現在是時候讓我放下全職領隊的工作了。」

水晶宮主席柏利殊亦在公開信中盛讚鶴臣多年來對球壇的貢獻：「能夠與鶴臣共同工作讓我深感榮幸，過去四年他為水晶宮帶來穩定的表現，而且他過去在球壇的成就亦不用我多說，我們永遠都會記得和感謝他的付出。我很高興我們今季的最後一場賽事能夠與6,500位球迷在塞爾赫斯球場上演，讓我們屆時向鶴臣送上最高的敬意。」

據英國傳媒報道，水晶宮近日已經着手尋找下任領隊人選，其中今季被車路士辭退的林柏特以及現時執教史雲斯的領隊古柏都是熱門人選。

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