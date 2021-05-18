阿根廷老牌球會河床近日出現多位球員確診，隊中多位門將更全數「中招」，球隊周三將會在南美自由盃迎戰哥倫比亞的聖達菲，可能會面臨沒有門將上陣的尷尬情況。

河床在周日對小保加的阿根廷聯賽盃賽前驗出多達15位球員對新冠病毒呈陽性反應，雖然該場賽事最終能夠如期上演，不過河床最終互射12碼不敵死對頭小保加出局。

然而河床隊中的疫情一波接一波，到星期一再有6位球員確診，而且能夠上陣的球員亦只有10人，當中更沒有任何門將球員在陣，球隊可能只能派出10人應付周三的自由盃賽事。

今屆自由盃為了防止球隊因疫情而未能派遣足夠球員上陣，已經特別將球員登記名額放至每隊50人，不過就規定各隊不能在賽事期間再新登記其他球員。河床在今屆賽事並未用盡所有名額，僅登記了32位球員，如今隊中只剩10位健康的球員可以上陣，相信教練加拿度一定大感頭痛。

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