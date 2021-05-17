冇得去旅行，就日本、南韓、澳洲聯賽輪流玩，搵番啲安慰；今個周中就一定推韓職，因為我有份講。唔經唔覺泡菜仔聯賽已經進入第二循環，今次就有兩場推介，一場就係FC水原主場對浦項制鐵，另一場就係全北汽車主場對蔚山現代嘅大戰。

先講星期二嘅FC水原（紅黑衫），作為「升班馬」，水原首循環表現不過不失，完全唔似新升班要喺榜尾周旋，其實雙方一個月前就已經對過，浦項主場僅勝1:0，但當時兩隊算係五五波，浦項贏少少運，今次返到水原主場相信冇咁易贏。主隊前鋒韋迪維積克，主場已經有四個入球，要復仇今次就係最好時機，浦項已經連續四場打和，呢場要讓平/半，唔抵買。而且水原慢慢都控制到反擊嘅節奏，要個下盤，贏埋都唔出奇，信心飛。

另一場就係榜首大戰，非常蠱惑嘅全北汽車對住蔚山現代；呢場小弟就會喺電視台評述。記得首循環評述期間，全北汽車前線陣容非常古怪，將主力收起，放兩名年輕球員搭住伊祖辛高，結果就悶和0:0。

全北汽車陣容都保持得好，但近況麻麻，已經近四場未贏過，不過咁，對手蔚山現代都唔好得去邊，近6仗只得1勝，積分榜上踢多1場但落後2分，蔚山現代陣容上前線有好多缺陷，李東俊嘅加盟係好定係壞？到今日都未搞得清，佢速度高射門能力強，今季嚟講已經有四個入波，但亦令蔚山現代成條中前場進攻組合完全改變，我最愛嘅尹比加林完全失色。但陰謀論去睇，要有生意吸引收視，拉近比分係勢在必行，所以「細」就要硬，主隊讓平/半，又嚟多個下盤。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。