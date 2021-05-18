意大利國家隊教練文仙尼周一公佈了參加今夏歐洲國家盃的33人初選名單，薩斯索羅21歲前鋒拉斯柏度尼首度入選。同日較早時候，意大利足總宣佈了與文仙尼續約至2026年。

2018年5月開始出任意大利主帥的文仙尼，帶領意大利出線2020歐洲國家盃決賽周、打入歐洲國家聯賽4強以及在2022年世界盃外圍賽三戰三勝。2019年，文仙尼亦曾帶領意大利打破在1930年代創下的最長連勝紀錄，取得11連勝。

意大利國家隊會在5月24日於科維爾恰諾展開集訓，分別在5月28日友賽聖馬力諾以及6月4日友賽捷克後，文仙尼將決選參加歐國盃的26人大軍名單。意大利的歐國盃首戰是6月11日於羅馬出戰土耳其。

曾為意大利U16及U21效力的拉斯柏度尼，最近5場比賽射入了4球，今季各項賽事上陣27場射入6球，結果獲得文仙尼青睞，首次入選意大利國家隊。車路士的艾馬臣柏美尼及佐真奴費路則因為要參與5月29日對曼城的歐聯決賽而未有入圍，但二人預計會列入最終名單。

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