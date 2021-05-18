香港乒乓球隊早前摘下七張東京奧運入場券，乒總今日（18日）公佈三男三女代表團名單，黃鎮廷及杜凱琹兩人將各自領軍出戰三項，28歲的李皓晴則入圍女子團體賽，繼12年倫奧及16年里約奧運後，連續三屆奧運獲選入隊。

對上三屆奧運港隊皆獲男、女子單打及團體賽共六張入場券，今屆賽事團隊人數上限維持六人，港隊去年初出戰東奧資格賽奪男、女子團體賽及單打共六席，另外今屆東奧新設混雙，港隊靠黃鎮廷/杜凱琹於19年年終賽闖入四強，鎖定港隊第七張入場券。現時港隊正於中國集訓備戰奧運，距東奧開幕不足70日，乒總今日終公佈港隊名單，黃鎮廷及杜凱琹將參加團體、單打及混雙三項，奧運新丁林兆恒及蘇慧音將與黃、杜二人披甲出戰男女單，何鈞傑及李皓晴則會夥拍上述四人參戰團體賽，如奧運順利舉行，李皓晴將連續三屆入圍。

香港乒乓球隊奧運代表團

項目﹕運動員（世界排名）

混雙﹕黃鎮廷/杜凱琹（4）

男單﹕黃鎮廷（20）、林兆恒（95）

女單﹕杜凱琹（15）、蘇慧音（29）

男團﹕黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑

女團﹕杜凱琹、蘇慧音、李皓晴

後補﹕吳柏男、朱成竹

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