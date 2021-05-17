爭取在降班一季後立即重返英超的般尼茅夫，周一在英冠升班附加賽4強首回合以1:0小勝到訪的賓福特，不過，領隊活基治坦言比賽尚未結束並只有些微優勢。同日另一場英冠附，史雲斯憑安祖阿休在上半場建功，作客以1:0擊敗班士利而先下一城。

在英國的防疫措施逐漸解封下，英冠附亦准許有限數目球迷入場，般尼茅夫主場對賓福特一役便在大約2,000名球迷入場觀戰，而主隊的丹祖馬於55分鐘接應大衛布魯克斯助攻後射入全場唯一入球，協助球隊在首回合先贏1:0，周六將於次回合作客賓福特。

般茅領隊活基治賽後稱︰「這是半場，只有些微優勢。我們知道賓福特在主場是如何出色，我們知道他們的球員如何地出色，而這支球隊他們之前已曾經歷這處境，他們有經驗。比賽並未結束。」

至於上季在英冠附4強不敵賓福特的史雲斯，首回合作客有4,000球迷獲准入場的班士利憑加納前鋒安祖阿休在39分鐘一箭定江山，次回合將於周六回到主場再戰班士利。

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