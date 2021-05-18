NBA周三將進行兩場西岸附加賽，分別由湖人主場鬥勇士及灰熊主場迎戰馬刺，爭奪西岸最後兩個季後賽席位。賽前聯盟於周一公佈五月份東西岸最佳球員，即將出戰的勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）就當選西岸最佳球員，跟常規賽MVP大熱祖傑（Nikola Jokic）同樣今季兩次獲獎，強勁數據有望跟對方爭MVP獎項。

已於四月份當選本月最佳西岸球員的「咖喱仔」，是首個勇士球員連續兩個月份贏得西岸每月最佳球員，今次亦已是他職業生涯第9次當選，是此個獎項歷來第13次由勇士球員贏得。剛在常規賽煞科日勇奪得分王的咖喱仔，今季獨力帶傷兵滿營的勇士爭到附加賽席位，要知道勇士季初就失去射手K湯遜（Klay Thompson），近日爭附加賽資格的關鍵時候，又有正選前鋒奧比（Kelly Oubre Jr.）受傷，但他憑超強的個人得分能力，今季11次錄得40分+比賽。

咖喱仔今個五月場均獲得聯盟最高36.8分，另有5.6助攻、5.1籃板和1.38次偷球，帶領勇士最後8場常規賽勇奪7勝，88.9%勝率為聯盟本月最高，包括連續六場主場獲勝，追平隊史完季前最長的主場連勝紀錄。他過去8場賽事有7場至少獲30分，包括有3場獲40分或以上，比五月份任何NBA球員都要多。咖喱仔除成為常規賽得分王，亦以42.1％三分命中率、場均射入5.3球三分，當選常規賽三分王。咖喱仔今季數據強勁，並能帶領勇士入附加賽，大有機會當選MVP，力逼大熱門的金塊中鋒祖傑。

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