巴黎聖日耳門（PSG）周一與中場達斯拿續約三年，新合約將於2024年6月30日才屆滿。這名德國國腳在續約後表示︰「我愛這家球會和巴黎這個城市，很高興與出色的球員為這樣的球隊比賽，我為在這裏續約而非常開心。」

27歲的達斯拿是德國贏取2014世界盃冠軍的成員之一，他於2017年由禾夫斯堡加盟PSG後，至今奪得11項冠軍，包括三次法甲、三次法國足總盃和三次法國聯賽盃。今季曾因腿筋受傷休戰近兩個月的達斯拿，在前主帥杜曹麾下經常受冷落，原本勢將於今季結束後約滿離隊，甚至有指英超的阿仙奴和列斯聯都對他有興趣，惟PSG換帥由普捷天奴接受後，達斯拿受到重用，終與球隊續約三年，成為繼尼馬、迪馬利亞、祖安巴尼特及基羅拿華斯後，近期第五位續簽長約的PSG球員。

達斯拿上季各項賽事上陣22場0入球，今季各項賽事則上陣34場，射入4球及助攻7次，而他效力PSG以來，上陣172場總共射入24球。

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