英超利物浦門將艾利臣比加創造奇蹟，在補時五分鐘後上助攻頂入絕殺球，助紅軍作客2:1反勝西布朗，力保前四機會。艾利臣賽後把入球獻給早前離世的父親，利物浦領隊高普則用「瘋狂」和「不可思議」來形容這記絕殺。

文：吹雪

賽前，只要最後三輪全勝便大有機會獲來屆歐聯資格的利物浦，周日作客篤定降班西布朗，不但有前鋒迪亞高祖達因傷提早收「咧」，更於15分鐘先告失守，笠臣簡奴禁區內單刀射入助西布朗1:0領先；33分鐘，重返正選的沙迪奧文尼橫傳予穆罕默德沙拿快腳射入，助利物浦半場追成1:1，該名埃及國腳更以22球，與熱刺前鋒哈利卡尼並列射手榜榜首。

下輪破般尼即返前四

換邊後，紅軍與西布朗各有一次「詐糊」入球無效。滿以為會1:1完場、利物浦痛失2分之際，補時五分鐘的最後一擊，阿歷山大阿諾特左路開出角球，後上的紅軍門將艾利臣銅頭一搖，皮球在尾柱應聲入網，令這名巴西門將成為贏波英雄，也成為紅軍129年歷史上首名取得入球的門將，助利物浦2:1反勝西布朗。

全取3分後利物浦以36戰積63分排第5，落後第3的李斯特城3分，以及第4位的車路士1分，但由於李城與車仔會在周二對壘，2隊肯定會有1隊未能全取3分，意味紅軍下場只要作客擊敗般尼將肯定可以重返前四（見另文）。

賽後，艾利臣把入球獻給今年2月在巴西遇溺身亡、享年57歲的父親，表示希望父親能親眼見證入球。賽後相當激動的艾利臣表示︰「自我懂事以來，我都與父親一起踢球，我希望他能在這裏看到這個入球，我肯定他正與上帝一起觀看及慶祝。」因應當時疫情環境，英國出入境有嚴格規定，2月時艾利臣在父親離世後無法回巴西出席喪禮。

高普大讚：不可思議

艾利臣今場建功，令自己成為英超史上第六位入球的門將，他受訪時表現感恩︰「你無法解釋生命中的很多事情。對我來說，發生這樣的事情唯一的理由就是上帝，今日他把他的手放在我頭上，我非常感恩。」利物浦領隊高普表示︰「那技巧絕對瘋狂。我們在更衣室看了10次重播，這絕對不可思議。」高普續指︰「如車路士前鋒基奧特攻入了那樣一球，我們會說那是世界級，當艾利臣這樣做時，我們亦必須說同樣的話。」

高普否認完場前指示艾利臣上前助攻，當時看到後者上前時並沒勸止，對於艾利臣是否在操練中經常入球，高普說︰「我從未見過。即使他永遠不再入球我也沒問題，這絕對是完美時刻。」