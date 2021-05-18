日本《朝日新聞》報道，日本奧委會將於6月1日起為在東京國家訓練中心的奧運選手接種新冠疫苗，17日開始面為全國的奧運選手接種。接種疫苗是自願性則，各單項總會需要確認接種名單後於本周內提交給日本奧委會，再統一安排接種日期。

日本奧委會表示，疫苗接種對象除運動員之外，教練、工作人員和替補選手也有一部份會接種。

國際奧委會（IOC）在5月6日宣布，將向參加東京奧運和殘奧會的代表團提供美國輝瑞公司生產的新冠疫苗。由於日本和非洲的疫苗接種進度明顯落後，IOC此舉希望能消除對舉辦奧運的疑慮。

日本奧運大臣丸川珠代透露，計劃最快於5月底開始向各國代表團提供疫苗，7月23日奧運開幕前為全體人員完成第二劑疫苗接種。

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