巴塞隆拿周日被切爾達反勝後，確定今季與西甲冠軍無緣，有傳巴塞今夏99%機會將解僱教練朗奴高文，並由巴塞名將兼卡塔爾球會艾薩德的主帥沙維頂上。據西班牙傳媒周一報道指，沙維已經飛達巴塞隆拿，有大批傳媒在機場等候，但這位艾薩德教練就澄清自己只是來旅遊。

據《馬卡報》指，沙維在卡塔爾聯賽結束後決定回到西班牙，他周一在家人陪同下，飛抵巴塞的埃爾普拉特國際機場。他抵埗後，有傳媒上前追問他是否來西班牙頂替朗奴高文，他就急忙回應自己只是來旅遊，對巴塞換帥一事完全不知情：「我甚麼都不知道，我來這樣是度假的。」他說畢後就和家人離去。

雖然這位前巴塞中場上周剛與執教的球會艾薩德續約至2023年，但有不少當地傳媒報稱，沙維的新約有一條「巴塞條款」，只要巴塞邀請他加盟，艾薩德並不會出手阻攔。西班牙《世界體育報》亦指出，朗奴高文今夏不會再留在巴塞，球會99%將在夏天解僱他。高文去年踢走效力六年的蘇亞雷斯，結果對方在馬德里體育會踢得風生水起，更於周日西甲助馬德會以2:1反勝奧沙辛拿，力保一哥位置續與皇家馬德里奪冠。反而巴塞已落後馬體會7分，宣告爭標失敗。

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