充斥着不少爭議聲音的NBA附加賽將於明日展開，今季已有不少球星表達過對此新賽制的不滿，但據ESPN權威籃球記者Adrian Wojnarowski（WOJ）周一表示，NBA或有意永久採用附加賽賽制，恐怕會引起更多球員的反對聲音。

附加賽是讓分岸第七至第十位球隊於常規賽季結束後，特別進行以爭奪季後賽資格的賽事。聯盟去季在奧蘭多迪士尼隔離賽區首次引入附加賽，由於當時因球季停擺，球隊戰畢數場排名賽後就要出戰季後賽，附加賽的用意就是讓各隊回復狀態及提升激爭力，並給球隊多個機會爭奪季後賽。但今季聯盟依然沿用附加賽，更據報有意在以後球季都繼續採用此新制，WOJ表示：「附加賽很可能未來都會存在，大家接下來會聽到更多關於這個新賽事的討論聲音。但我認為我們首先要完成這個縮短的賽事，並回到正常的82場常規賽NBA賽程。」

球員於季前經歷過只得71天的聯盟史上最短休季期，當時湖人球星勒邦占士（LeBron James）就帶頭批評球員休息時間並不足夠，早前湖人幾乎跌到附加賽區時，他更不滿表示「發明附加賽的人應被解僱」。小馬球星當錫（LukaDoncic）早前亦指附加賽令人質疑常規賽的價值，猶如戰畢一整季，要靠一兩場附加賽來決定季後賽資格。若聯盟決定以後繼續沿用此制的話，或會引來更多球員反對。

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