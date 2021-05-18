英國傳媒指，哈利卡尼告知熱刺他希望在今夏離隊，雖然未正式向熱刺提交轉會申請，但正考慮今夏接受新挑戰。周三熱刺要主場鬥阿士東維拉，周一暫代領隊賴恩美臣出席賽前記者會，亦被問道有關卡尼的去留問題，但他表示自己不清楚卡尼的去留意向，但表示這位前鋒將會正選上陣，並全心投入比賽。

美臣一開始就表示卡尼仍未向熱刺提交轉會申請：「據我所知是沒有（申請離隊）。我對於所有的傳聞都不太清楚，我和卡尼只集中在明天的比賽，所以我不太清楚。」他續指：「我和卡尼每天都有交談，他對明天的比賽感到興奮，我們亦只討論比賽的事。他目前的心情不俗，他正期待明天的比賽，我都非常期待，他在主場球迷再次入場下比賽。他將會正選上陣，因為他是我們最好的前鋒。

英超在最後兩輪賽事，球迷將可入場觀看賽事，有記者問美臣，球迷明天會否為卡尼進行歡送，他表示：「歡送？不會，因為在周末我們仍有另一場賽事，卡尼都在參與。正常我一向所說，我不能說下季的事，下季的領隊，下季的球員亦是。我是來負責餘下兩場賽事的，很高興球迷能回歸，希望他們可以令我們全取三分。」

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