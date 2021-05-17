周日西甲進行倒數第二輪，榜首馬德里體育會憑蘇亞雷斯的絕殺入球，以2:1反勝奧沙辛拿，將與同日贏波的皇家馬德里鬥至最後一輪。這位烏拉圭前鋒季前被巴塞隆拿新帥朗奴高文棄用，轉戰馬體會即重上高峯，助球隊叫糊之餘，同日更見證巴塞自爆輸波確定爭標無望，一吐烏氣。

文：薰爵

馬體會今場雖佔盡優勢，不過上半場先出現兩次中柱埋門，下半場亦有兩個入球因越位在先被判無效。遲遲未能打破僵局，75分鐘更被奧沙前鋒安迪布迪美亞頭槌破網先落後。馬體會傾力反撲，先由左閘雷蘭洛迪82分鐘於禁區內勁射破網扳平。完場前兩分鐘，阿蘇接應恩歷克卡拉斯高傳中，禁區內一射入網，助馬體會以2:1驚險勝出。馬體會賽後繼續手握奪冠主導權，只要在周六最後一輪作客擊敗華拉度列便肯定贏得西甲冠軍。

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巴塞反勝為敗無緣爭冠

另一邊廂，巴塞同日主場迎戰切爾達，前者雖憑美斯在28分鐘開紀錄，不過切爾達靠前鋒辛迪文拿上、下半場各入一球，最終以2:1爆冷擊敗巴塞；巴塞近5輪聯賽僅1勝，爭冠形勢甚佳下突然「自爆」。今輪後巴塞落後馬體會五分，在只剩餘一輪下，正式宣告無緣角逐今季西甲冠軍（見另文）。

季前成為巴塞棄將的蘇亞雷斯不但成為馬體會功臣，前東家巴塞更再次在季尾自爆。馬體會教練施蒙尼賽後將今場勝利歸功這位34歲老將：「他全場一直領導球隊，假如沒有他的話，我們今場可能輸了。」蘇亞雷斯就承認今場過程非常艱辛，幸好一直未有放棄，成功協助球隊逆轉：「今場我們值得贏得更輕鬆，但包括我在內，我們今場錯失了許多機會。前鋒是一個不易擔當的位置，因為只要你錯失1、2個機會就很容易令你失去信心，但這不是我的風格，只要永不放棄，我們最終可以達成目標，就像今日一樣。現在我們可以好好慶祝，並冷靜準備周六的煞科戰。」

拿祖定江山皇馬小勝

雖然本周率先有巴塞脫離爭冠行列，不過馬體會仍需與皇馬鬥至最後一輪才能決出今季西甲冠軍。皇馬周日作客畢爾包，憑拿祖費南迪斯68分鐘接度卡斯米路傳中近門撞入，以1:0小勝對手，賽後繼續落後馬體會兩分，只要周六主場擊敗維拉利爾，仍有機會反壓馬體會奪冠。