上周剛在英足盃決賽對壘的車路士與李斯特城，由李城捧走隊史首次英足盃告終。周二雙方於英超再碰頭，車仔上仗雖飲恨失冠，但板凳深度足的他們回主場出擊始終佔甜頭，有力向李城報仇，讓半/一推介上盤。（球賽編號：星期二9；now611及621台明日3:15am直播）

英足盃已決出高下，但兩隊周二就要回到英超再交鋒，同樣是關鍵一戰，勝出一方會在前四的爭奪中佔得先機。在今仗前四大戰前，李城暫時以66分排第3，比今場對手排第4的車仔多2分，但李城煞科戰要硬撼仍為歐洲賽而戰的熱刺，另邊廂車仔就在最後一天作客已無緣爭奪歐洲賽資格的阿士東維拉，相對上比較有利。不過從整體形勢來看，在利物浦周日絕殺西布朗、以63分守在第5位後，今場雙方都要餘下兩仗全勝，才可穩奪前四席位。

今戰在主場出擊的車仔，不論之前英足盃輸了給對方，以人腳質素、板凳深度甚至自杜曹領軍以來展現的穩定性，都仍然可看高一線。經過失冠教訓後，主帥杜曹肯定會針對問題而作出變動，上場進攻失靈，迪姆華拿及薛耶治表現較遜色下，今仗可調入夏維斯和及基斯甸普列錫取而代之。球隊的傷兵問題已解決，早前缺陣多仗的高華錫與安達斯基斯坦臣都可望再次候命。

華迪低迷陷入球荒

相比下，李城的輪換或比較受限，預計英足盃後備披甲的占士麥迪臣與馬克艾拜頓有望擔正。後防則是最令人擔心一環，中堅莊尼伊雲斯今場上陣成疑，即使改踢三中堅也沒有太大改善，球隊亦已連續四輪有失球。射手占美華迪已狀態低迷了一段時間，上月尾對西布朗打破入球荒後，又已五仗未有建樹。況且，今戰落實只限主場球迷可入場打氣，因此從整體情況來看，車仔成功報仇的可能性較大，上盤去馬！

文：盧卡東尼