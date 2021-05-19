今季意甲班霸祖雲達斯在未有執教經驗的派路帶領下，在聯賽以及歐聯的表現失色，而且下季很大機會要轉戰歐霸。早前有不少報道指，假如祖記無法獲得來季歐聯席位的話，頭號巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）將會離隊他投，但周二祖記發佈2021/22球季的新波衣時，C朗仍然有穿上這件新戰衣作宣傳。

這次祖記的新球衣仍然以黑白為主色，而且繼續保持了直間條紋的設計，加上為慶祝祖記在主場作賽的第十個年頭，因此新球衣的領口內側位置就印有「10 Years at Home」的字眼。從祖記發佈的照片來看，一眾今季有傳過離隊消息的祖記主力球員如C朗、保羅戴巴拿及馬菲斯迪歷特皆有份為新球衣宣佈，意味着這幾名球星來季仍然有機會為這支意甲豪門效力。

此前有意媒指，C朗將自己在都靈的法拉利跑車運走，似乎為離開意大利作事前準備。至於C朗的經理人文迪斯就回應了早前有關C朗母親希望兒子回歸士砵亭的傳聞：「基斯坦奴對於士砵亭的成就（贏聯賽冠軍）感到驕傲，正如他自己公開所說的一樣。不過現階段，C朗的職業生涯未有計劃過回到葡萄牙。」

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