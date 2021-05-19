周二車路士2:1擊敗李斯特城升上第3，雖然德國前鋒迪姆華拿又「食白果」，惟他的同鄉魯迪格今仗就為球隊先開紀錄，而且賽後被英超賽會評為全場最佳球員。自從杜曹接替林柏特執教車路士之後，魯迪格在藍軍的未來又重新燃起了希望，再度成為隊內的後防核心，不過今仗對陣李城的比賽尾段發生的衝突，魯迪格首當其衝與對手發生碰撞，顯示出這名28歲德國後衞仍要好好控制一下自己的脾氣。

季初魯迪格在林伯的領導下苦無上陣機會，當時就有傳這名德國中堅會以外借身份離隊，但直至杜曹上任之後，魯迪格終獲「解凍」，而且在三中堅陣式下發揮神勇。今場對陣李城的前四大戰，魯迪格在下半場就攻入今季首個入球，助球隊取得勝利之餘，而且亦限制了李城的進攻球員。車路士與魯迪格的合約在2022年到期，雖然現時與球會的續約未有進展，不過這名德國後衞獲得杜曹的支持，而且將會獲藍軍送上新合約。

不過由於上周在英足盃決賽不敵對手，加上李城中場艾馬迪在賽後扔走車路士的錦旗一事，導致今場比賽火藥味十足。當比賽進行至補時階段時，芝維爾在解圍時被列卡度彭利拿侵犯，魯迪格立即與後者「講手」，最後引起兩隊球員發生衝突。雖然賽後領隊杜曹就表示此役之所以成功復仇，與艾馬迪一事無關，惟魯迪格就表示對方輕視藍軍的歷史，所以要給予對手一些教訓。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波