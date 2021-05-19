萬眾矚目的「湖勇大戰」今季落在NBA附加賽上演，西岸第7的湖人於香港時間周四早上主場迎戰第 8 的勇士，為季後賽資格決一生死。 勒邦占士（LeBron James）和史堤芬居里（Stephen Curry） 過去多次在總決賽交鋒，已非常熟悉對方打法， 以防守見稱的湖人能否以盾牌擋下「咖喱仔」這支銳利的矛，值得球迷期待。

湖人於煞科日被拓荒者搶走西岸第六進入季後賽，要與勇士打附加賽爭季後賽資格，但紫金兵團仍是有優勢一方，事關他們擁主場之利於史達普斯中心出擊。占士和咖喱仔貴為冠軍級人馬，湖勇大戰近兩年常被安排在聖誕大戰等重要檔期上演，兩隊今季卻要在附加賽力拼一個季後賽席位，可見傷患能帶來多大摧毀力。

居里獨力撐起勇士

紫金兵團附加賽的關鍵當然是兩大球星占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）， 進攻上球隊於組織和接應上都非常需要LBJ，其極具威脅的切入既能得分，又能為隊友製造空間。AD同是湖人攻防兩端非常關鍵一員， 惟今季他受傷患纏繞，場均21.8分、7.9籃板和3.1助攻明顯比上季下滑。他們更分別因傷缺陣一個月，與新隊友杜蒙特（Andre Drummond）合作甚少，磨合或成問題。

防守上湖人最大的任務，就是守住新科得分王咖喱仔。湖人今季的防守可謂堅如磐石，其防守效率為106.8（湖人每百回合平均只失 106.8分），數值為全聯盟第一。但周一當選 5月最佳西岸球員的咖喱仔，亦已連續兩月成分岸每月最佳。勇士季初表現不太理想時，就靠這位得分王兼三分王爆發，今季11次獲40+，帶傷兵滿營的勇士來到附加賽鬥湖人。他本月場均36.8分、5.6助攻和5.1籃板，領勇士最後8場常規賽7勝，成MVP另一大熱，占士亦力撐他是今年MVP。惟勇士的隱憂同是太依靠咖喱仔，他在場球隊凈效率值高達 4.6，惟他離場後跌至-5.6，這意味着咖喱仔能休息的時間不多，更要應付湖人夾擊，恐為他帶來不少體力負擔。

灰熊馬刺爭晉級

不過球員的數據由整季累積，關鍵還在於兩隊臨場發揮。賽前咖喱仔的數據成為賽事焦點，占士似乎不甘被搶風頭，生涯連續17季場均得分25+的他，認為自己的得分能力被遺忘：「自我19歲起，我就是個以傳球為先的人，所以別人談偉大得分球員時，就永遠不記起我？」他又稱如非自己扭傷足踝休戰，MVP 必定有他份：「受傷前我正打出生涯最佳球季，受傷不是我能控制的事，但結果我要付上代價。」湖人勇士的勝方可直接進入季後賽，負方仍可跟灰熊和馬刺的勝方再打一場。灰熊鬥馬刺同於周三附加賽進行。

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