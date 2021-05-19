學界賽事因肺炎疫情停擺逾年，隨着疫情逐漸放緩，全港學界乒乓球精英賽周三（19日）復賽。拔萃男書院（男拔萃）球手、上屆亞軍施穎亨於男單初賽連過三關，輕鬆躋身16強。闊別賽場近年半，他坦言狀態有影響，但仍有信心衝擊冠軍寶座。

肺炎疫情下開賽，學體會連續兩年取消雙打項目，只保留男女單賽事，以縮減賽事規模。男子組首日初賽今早率先在調景嶺體育館上演，125名小球手先後亮相，爭奪八個16個席位。

上屆亞軍、就讀拔萃男書院的施穎亨被列為頭號種籽，於首圈輪空，及後三仗以強勁扣殺及穩定發揮技壓對手，分別以局數2:0、2:1及2:0先後淘汰楊力賢（保良一中）、呂鍵灝（創知）及葉思齊（聖士堤反），順利打入29日的16強賽事。去屆前八分子、皇仁書院的甄正彥則在下線連過三關，接連力克莫文智、張淳晞及莫浩雲，與前港青代表、喇沙書院的梁詠賢齊齊殺入16強。

疫情下過去一年屢次封場，加上多項本地賽事取消，年僅16歲的施穎亨透露自上屆精英賽後，已未曾參與正式比賽。闊別賽場近年半，他坦言狀態難免受影響，發揮不如賽前預期：「練習成果打到出來，但第二場較緊張，有不少大意失誤，幸好險勝。」上屆冠軍、前男拔萃隊友于諾未有參戰，他不諱言有信心染指冠軍，但認為今屆高手如雲，未來一周需要加緊訓練迎戰強敵，特別提及梁詠賢：「以前與他在港青做隊友，見他今日狀態依然很好，加上打法全面、主動，頗欣賞他。」

戰罷首日初賽後，明日賽事將移師蒲崗村道體育館進行，黃凱略（喇沙書院）、黃耀民（荃灣官立中學）及溫保庭（福建中學）等好手將先後亮相，爭奪其餘八個16強席位。

乒乓球精英賽男子單打16強名單*

施穎亨（男拔萃）

黃煒傑（梁燕文）

姚日謙（德信）

梁詠賢（喇沙）

胡家滔（福建中學）

李子軒（香島將軍澳）

黃樂軒（聖保羅書院）

甄正彥（皇仁）

註：*其餘八強待定

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波