車路士門將艾度亞文迪周二在李斯特城的比賽中失球，令曼城的艾達臣摩拉斯確定成為今季英超保持不失球場數最多的門將，艾達臣亦成為了英超史上第三位能夠成功蟬聯金手套獎的門將。

艾達臣周二在曼城被白禮頓反勝3:2之役於下半場連失三球，今季在英超保持不失球場數維持在18場，而文迪周二在車路士領先李城2:0後失守，被伊恩拿祖射破十指關，今季零封對手只有16次，在聯賽只餘一輪比賽下已無法追上艾達臣，該名巴西門將因而提早一輪確定蟬聯金手套。

英超自2004/05球季開始頒發金手套獎，在艾達臣之前，只有兩名門將曾連續贏得金手套，分別是2005/06至2007/08連贏三季的連拿，以及2010/11至2012/13球季同是連續三季獲此殊榮的赫特。

球季 球員 球會 不失球場數

2004/05 施治 車路士 24

2005/06 連拿 利物浦 20

2006/07 連拿 利物浦 19

2007/08 連拿 利物浦 18

2008/09 雲達沙 曼聯 21

2009/10 施治 車路士 17

2010/11 赫特 曼城 18

2011/12 赫特 曼城 17

2012/13 赫特 曼城 18

2013/14 施治 車路士 16

施捷斯尼 阿仙奴 16

2014/15 赫特 曼城 14

2015/16 施治 阿仙奴 16

2016/17 泰拔高圖爾斯 車路士 16

2017/18 迪基亞 曼聯 18

2018/19 艾利臣比加 利物浦 21

2019/20 艾達臣摩拉斯 曼城 16

2020/21 艾達臣摩拉斯 曼城 18*

*尚有一輪比賽

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