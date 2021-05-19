曼聯周二在奧脫福與富咸賽和1:1後，保羅普巴和阿密特迪亞路在繞場一周時展示巴勒斯坦旗，領隊蘇斯克查表示會尊重球員的觀點。

今場比賽在英國放寬了新冠病毒疫情的限制措施下，有約10,000名球迷入場，而在該隊今季英超最後一場主場比賽結束後，曼聯球員按傳統繞場一周向球迷致謝，法國中場保羅普巴期間似乎獲一名球迷給予了該面旗幟，而他與同是穆斯林的科特迪瓦翼鋒迪亞路便一同展旗幟以示支持巴勒斯坦。

較早前，李斯特城的英格蘭中場、有孟加拉血統的咸沙袓靴里與法國守將韋斯利科芬拿，在球隊贏得英格蘭足總盃冠軍後亦拉起巴勒斯坦旗以示支持。英格蘭足總不會對他們的行為作出紀律處分，至於普巴和迪亞路，蘇斯克查被問到對他們行動的看法時稱︰「我們有來自不同背景、不同文化和不同國家的球員，我認為我需要尊重他們的觀點，即使他們的觀點與其他人不同……我們尊重他們有不同看法的權利。」

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