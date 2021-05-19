根據英國每日郵報指，利物浦今夏為了留住隊內的核心球員，將會與兩名巴西國腳艾利臣比加以及法賓奴泰華利斯進行續約談判。由於球員目前仍然為爭奪前4而努力，加上稍後時間又要回到巴西國家隊出戰世盃外以及美洲盃的賽事，因此續約談判會在7月初進行。

自從三年前加盟利物浦之後，艾利臣就一直是紅軍的正選門將，即使今季偶然出現過一些失誤，但艾利臣仍然是紅軍不可或缺的球員。加上這名28歲巴西門將在上輪2:1險勝西布朗一仗中，更在補時階段頂入絕殺的一球，協助球隊取得寶貴的三分。目前艾利臣與紅軍的合約會在2024年夏天到期，紅軍擁有續約一年的選項，惟球會方面希望開出一份待遇更好的合約去獎勵這名巴西門將。

至於今季在紅軍後防線上飽受傷兵問題困擾時，法賓奴更一度作為球隊的中堅「替工」，而且表現不俗，成為球隊表現最穩定的球員。雖然法賓奴與紅軍仍然有兩年的合約在身，惟領隊高普希望留住兩名中後場的關鍵球員，而且希望二人可以簽署一份長期的合約。

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