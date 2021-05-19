數近年最惹火的NBA球星，Russell Westbrook肯定榜上有名，只要打得不好，就會在網路上被連番炮轟。「擦數據」和「腦殘」背後，代表了不少球迷對他的固有印象：空有NBA級數的身軀，卻沒有NBA球星的領導能力和智慧。

今日巫師輸波，大批網民已準備好發炮，相信為數不少的只看了精華，或是單看數據，見他命中率只得3成多，三分全炒，-19的+/-值，如獲至寶。落井下石的說話不多重覆，大多踩到極點，彷彿今場落敗，全因他自爆又再上腦，自行狂攻而累死巫師。

近年網路球迷也好，網站作家也好，為了出位及博得更多點擊率，最常見的是找罪人。輸波一隊，無一倖免，例如之前寫過，勇士落敗時可以將Stephen Curry踩得一文不值，馬刺的DeMar DeRozan和Patty Mills長年是「垃圾」，強如網隊及76人也不時被炮轟。不知何時開始，踩球員才代表自己識波，越是挑出骨頭，越代表專業，輸波，不代表打得不好，但在這種風氣下，卻難以客觀去評論。

常規賽完結，不少球隊都受傷患困擾，塞爾特人和巫師也不例外，看見打了石膏的Jaylen Brown只能在場邊打氣，上半場有Marcus Smart拗一拗柴，下半場又到熱血中鋒Robert Williams III傷出；巫師之前傷兵已一大堆，最致命是Bradely Beal明顯未回復，狀態最多得6成，勉強上陣下連擺脫綠軍的防守也有困難，今仗上陣36分鐘，起手25球只入10球，命中率是4成，三分也只能射入一球，22分與平日的水準相距甚遠。

在頭號得分手失準下，韋少的責任更重，之前在Beal缺陣下，巫師也試過一人多走一步，可是今場完全失效，原因不是韋少獨食，而是隊友不是手感無靈，就是受制於綠軍的防守。今場巫師的外投幾乎死晒，全場起手21次只入3球，一向神準的Davis Bertans其實有不少好的出手機會，可是全場三分7射全炒，最後只得4分。至於八村壘也令人失望，看數據他以8成命中率取得8分，不算太差，但完全守不住禁區，幾乎讓綠軍的Tristan Thompson行入去執籃板，另一中鋒Alex Len和Robin Lopez也好不了多少，兩人合共是10分和5個籃板，於是巫師在這場附加賽大戰，面對是禁區無人，得分無人，防守無人的困局，而且鬥志不高，與綠軍完全兩樣。

巫師半場領先54:52，那時比爾還撐得住，也多謝奇兵Ish Smith後備上陣貢獻了全隊第二高的11分，但去到第三節，已見到巫師開始力盡，基本上攻守都繫於韋少身上，防守時他不時對位JT，轉頭又要搶籃板；進攻全力幫隊友拉空，直到見接波的不是甩手甩，就是屢射不入，無可奈何下才選擇自行進攻。綠軍其實不算打得好，很多波都是單打終結，可是JT實在太多，下半場就攻入了50分中的32分，幾乎是一個人撐起球隊。巫師韋少一人之力，當然不行，結果就是大敗100:118，見到他賽後承擔了所有罪名，再次被標籤為「季後賽自爆」以及「腦殘」，只能歎息，因為昔日的他，的確不時在關鍵時刻自爆，但今季卻已不多見。

Russell Westbrook打得好嗎？不算最好，但肯定不差，聯盟也沒幾多個球員能夠兼顧如此多的工作，看他第二節把隊友射失的一擊硬轟進框，來記補樽，全場拉下5個進攻籃板，不斷幫射失的隊友補鑊。可是除了他和Ish Smith以外，其他隊友不是心有餘而力不足，就是看上去根本沒有非勝不可的決心。這種走勢，周五面對溜馬不可能有甜頭。溜馬近期以整體進攻來克敵，防守不算太好，要是巫師手感繼續，那將難以與溜馬的跑轟抗衡，幸好他們今季三對溜馬全勝，這將為巫師帶來不少信心，如隊友再次失準，那韋少也要準備好回復得分身手，否則將難逃再被鬧爆的命運。

文：仙道彬

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