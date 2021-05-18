20/21香港足球明星選舉現正接受網上投票，今年因疫情影響，足總盃和銀牌兩項賽事均告取消，預計在缺少兩項錦標的情況下，奪得菁英盃冠軍的東方龍獅及聯賽主要競爭對手傑志相信會成為這次選舉的大贏家。

在截至周一早上的球迷投票中，傑志的左後衞丹尼以超過2,000票領先暫時成為票王，其次是下半季才加盟的傑志前鋒丹恩奴域（中），他僅以不足150票之差落後，絕對有機會後來居上成為票王。

今年各隊需以4-4-2陣式作基礎提名，前、中、後三線的中路位置我都已經有心水，反而邊路位置較難選擇。龍門方面，標準流浪門將奧利斯今季偶有佳作，外型出眾的他確實有星味，很容易吸引觀眾目光，但葉鴻輝今季持續保持穩定演出，所以仍然是我心目中的首席門將；後防位置分別是基斯、盧斯安奴、艾華度及丹尼，尤其是快將40歲的丹尼，今季在關鍵賽事中仍能發揮高水準演出，真是要對他說聲「佩服佩服」；中場方面，米基爾、佐佐木周、巴爾拿及達施華是我的心水，後者踢法具侵略性，今季已為飛馬射入七個聯賽入球，入波比球隊正前鋒還要多。

至於前鋒位置，丹恩奴域目前以15個聯賽入球暫列港超聯射手榜首位，極有可能奪得今季神射手。只踢半季賽事已經有這樣的入球數字，在香港已屬超班。除了神射手外，亦很大機會當選為球員之星，最佳11人毫無懸念已佔一席。餘下最後一個席位只是辛祖、夏志明與基華尼頓之爭，我個人希望夏志明能當選，可以為「華人」前鋒爭一口氣。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報