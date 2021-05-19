作為今季奪標熱門之一的網隊，在季後賽首圈將會於上岸成功殺入東岸決賽的塞爾特人，近三季有兩次因傷錯過季後賽的K艾榮（Kyrie Irving），將會倒戈出戰綠軍。這位控球後衞直言，會把今次視為最後一次出戰季後賽般看待。

「我們已來到這裏，隊友們都在更衣室了，我們已經歷了一段旅程，只想好好享受其中。」K艾榮在周二練習後說。「這就是我能夠說的所有事情，只希望把它視作我的最後一次機會（參加季後賽），好好享受過程。」

網隊在今季對塞爾特人三戰全勝，但K艾榮直言不太在意首圈的對手是誰。他說：「老實說，我已過了會關注對手是誰的年紀。（勝負）完全取決於哪一隊的準備工作做得較好，哪一隊能夠在球場上有效執行部署。這（對手是誰）沒有並不太重要，我被交易到塞爾特人之前，其實亦在波士頓打過很多場比賽。」

現年29歲的K艾榮，今季為網隊打了54場常規賽，平均每場有26.9分、6次助攻及4.8個籃板球，他的罰球命中率、整體投射命中率及三分球命中率，更分別高達92.2%、50.6%及40.2%。

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