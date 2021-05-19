今季勇士雖然飽受傷兵問題困擾，但最終仍靠着明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）的大爆發，成功帶領球隊取得附加賽的席位。勇奪得分王的「咖喱仔」就獲隊友祖蒙特格連（Draymond Green）大讚，認為前者今季的防守表現大有改善，對手已經無法像以往單靠身體質素去擊敗咖喱仔。

即使勇士在季初失去了射手K湯遜（Klay Thompson）的情況下，咖喱仔仍然單天保至尊帶領球隊獲得附加賽資格。被視為常規賽MVP候選人之一的咖喱仔，過去防守表現一直為人詬病，不過格連就認為咖喱仔改變了自己在防守上的方式，而且身型變得更強壯：「老實說，當你看到居里今季的表現時，就看得出他的防守表現實在不可思議。他現時十分強壯，對手已無法再重點打擊他，只不過因為他的進攻數據太好了，所以才沒有人討論他的防守。」

除了咖喱仔，事實上格連今季的表現同樣不俗。根據統計，格連成為了有史以來首位籃板及助攻次數超過得分的球員，而且這項紀錄要求至少一季出戰30場比賽。此前當被問到有關今季NBA最佳防守球員的話題時，格連就表示：「這個獎項不會頒給在防守上最有影響力的球員，因為沒有太多人關心。如果你懂得籃球的話，最佳防守球員會是我。」

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