英國傳媒指，哈利卡尼告知熱刺他希望在今夏離隊，雖然未正式向熱刺提交轉會申請，但正考慮今夏接受新挑戰，甚至有傳媒指他希望在今夏歐洲國家盃開始前完成交易。曼聯領隊蘇斯克查在球隊周二1:1和富咸後表示，紅魔不排除仍會簽新的射手。曼城領隊哥迪奧拿則直言，卡尼現時仍是熱刺球員，所以他不會就其轉會傳聞作評論。

卡尼希望離開熱刺的消息一傳出後，分析指如果他選擇留在英超，將加盟的球會將不出曼城、曼聯和車路士三隊，而外界更盛傳曼市雙雄均已準備一份周薪起碼達30萬鎊（約330萬港元）的合約予這名神射手。蘇斯克查則承認，曼聯縱使已跟烏拉圭中鋒卡雲尼續約，而隊中還有拉舒福特、格連活特和安東尼馬迪爾等鋒將，紅魔今夏仍考慮再購入射手。他說：「不，我不可以排除再簽射手的可能。卡雲尼是續了約，但我們究竟需要多少名好的射手在隊中？我不會說我們不會再簽射手，當然不可以，因為我正打造一個更好的陣容。」被問到這是否代表曼聯將加入這場卡尼爭奪戰時，蘇B答：「我不能評論其他球隊的球員，就種種推測和傳言，我希望熱刺可獲得應有的尊重，所以我不會談論其他球隊的球員。」

曼城主帥哥迪奧拿就直接得多，在藍月周二英超作客2:3不敵白禮頓後的記者會上，有傳媒問哥帥曼城是否有興趣收購卡尼時，他答：「下一個問題。麻煩大家，他現在是熱刺球員。」之後哥帥在記者會上再沒有談論卡尼離隊的傳言。

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