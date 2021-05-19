塞爾特人周二在NBA附加賽，於塔圖（Jayson Tatum）獨得50分下，於主場以118:100擊敗巫師，取得東岸七號種籽資格，並將於季後賽首圈硬撼二號種籽網隊。雖然經常被批評太過寡言，但23歲的塔圖直言，自己不是那種會在場上呼喝隊友的領袖，只會繼續默默耕耘撐起綠軍。

「每個人都是不同的，對嗎？」塔圖說。「我肯定有球迷會發表他們的意見，希望你應該怎樣做。有人會覺得你要咆哮與大叫，才像一個領袖。有些人的確會用這種方法，但我們也可以看到一些比較特別的人會出於風度，以較安靜的方式帶領球隊。其實沒必要在球上大叫，來讓所有人看到你，你的表現如何，以及日常的行為，反而更能凸顯領袖氣質，例如是找隊友叫到一旁指導，這都是其他人不會看到的。」

「我肯定有人會認為我不夠激情，他們有權提出各種質疑，但領導方式的有很多種，我只是按自己的方式帶領球隊。」今季平均場有26.4分、7.4個籃板球及4.3次助攻的塔圖補充說。

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