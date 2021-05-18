周三繼續上演今季尾二一輪英超賽事，般尼主場迎戰利物浦。紅軍上仗艱苦險勝西布朗，5月份3場英超全勝，更重要是保持後上爭逐歐聯入場券的機會，不過征戰頻頻下於今仗造訪般尼，實在難有本錢大勝而回，紅軍讓球半/兩球未免太多，敲般尼下盤。

文：何西

進入今季最後兩輪賽事，在三支護級球隊皆已確定下，已經上岸的般尼在最後幾場比賽皆無甚壓力，大踢風流波。當然般尼並不會因而將三分隨便送予利物浦，好歹今仗是球隊今季最後一場主場比賽，還要首次有球迷入場，氣氛更熱烈下肯定會踢得格外醒神，紅軍要全取三分而回絕不輕易。

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贏西布朗戰況有辦睇

般尼近期表現飄忽，曾作客大炒狼隊四蛋，主場戰績卻強差人意，包括英足盃遭英冠般尼茅夫淘汰一仗，自2月起至今已10場主場賽事未能取勝，剛於上周六在地頭慘吞列斯聯四蛋，不過該仗只是般尼近7場主場比賽唯一一仗淨輸2球或以上。中場羅比巴迪及守將奇雲朗仍在養傷，上仗倦勤的門將尼克普比，或有機會復出把關。

利物浦在周日英超作客已降班的西布朗贏得驚險，先失守下要靠門將艾利臣比加於補時階段後上絕殺，頂入奠勝球以2:1逆轉取勝，取得重要三分下得以保持向李斯特城及車路士進逼的利好形勢，只要能贏下餘下2場聯賽便有極大機會進佔前4位置。衞冕的紅軍今季戰績大幅下滑，尤其在進攻上總是未能發揮出高效率。上仗作客西布朗縱使佔逾七成半控球率，加上取得26次攻門，但面對密集防線，真正破關機會卻不多，只有六次能命中目標。紅軍今造訪般尼，主隊防線嚴陣以待，料不會給予對手太多機會。

祖達收「咧」疲兵搏到殘

臨近球季結束，利物浦的兵源更加緊張，後防情況不在話下，繼續要靠一對年輕守將里斯威廉斯與尼達利菲臘斯扼守中路。鋒線方面，今季進攻效率數一數二的迪亞高祖達因傷提早收「咧」，對領隊高普無疑是重大打擊。紅軍近期賽程頗為頻密，由上周四作客擊敗曼聯一仗起1周3賽，球隊亦沒有輪換空間，今作客般尼勢必又踢得辛苦，更難望大勝而回，下盤可期。