周三佛誕假期，港超聯續演一場爭標組賽事，由天水圍飛馬與傑志下午三時在旺角大球場交手，兩隊要各自為目標而戰。

志矢爭標的傑志在上輪不敵理文，但其實對爭標形勢影響不大，因為最重要是煞科一仗擊敗東方，就可以順利封王。主教練朱志光賽前表示：「輸一場不代表甚麼，球員已有心理準備與東方糾纏到最後。之前有個未敗的包袱，現在輸了，壓力可能減輕，可以較輕鬆心情應戰。」傑志續有王振鵬受傷，料由保羅把關，另有丹尼停賽。不過，東方周二晚不敵理文全失三分，令傑志今仗有失分空間。

今仗原定在晚上開賽，最後改為下午三時，炎熱天氣對球員而言也是大考驗。飛馬主教練郭嘉諾指：「要全力爭取第三名，餘下兩仗要做好自己，全力爭取亞洲賽席位。」

港超聯周三秩序

開賽時間：3:00pm

對賽球隊：天水圍飛馬vs傑志

場地：旺角大球場

票價：$120及$50(長者及學生票)

註：球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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