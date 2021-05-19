法國國家隊教練迪甘斯周二公佈參加今夏歐洲國家盃的26人大軍名單，皇家馬德里前鋒賓施馬獲重召，相隔近六年後重返國家隊。

33歲的賓施馬2015年涉嫌利用一段性愛錄影片段，企圖勒索法國國家隊隊友華布拿後便一直未為國家隊比賽，期間缺席了2016歐洲國家盃以及法國隊贏得冠軍的2018世界盃。

法國主帥迪甘斯在確認賓施馬入選法國大軍時表示︰「最重要的是今日和明日。我們見過面，我們詳細討論過，我經過了慎重考慮後作出此決定。」不過，迪甘斯指他不會透露討論內容。

賓施馬曾為法國隊上陣81場攻入27球，包括對上一次為法國上陣時在大勝亞美尼亞的友賽射入2球。今季他亦狀態甚佳，各項賽事射入29球和助攻8次。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波