今季意大利盃決賽周三於三色旗球場（薩斯索羅主場）上演，由阿特蘭大鬥祖雲達斯。阿特蘭大對賽往績稍勝祖雲達斯，但祖雲達斯在大賽經驗及球員質素上佔優，可說勢均力敵；由於意盃近屆決賽經常開「雙」，信數據今役要取「雙」，並補總入球[4球]。（球賽編號：星期三29；明日3:00am開賽）

由於今季意甲已由國際米蘭奪得，意盃成為阿特蘭大與祖雲達斯今季最後爭盃希望。阿特蘭大今季於意甲表現稍勝「老婦人」，目前在聯賽排第二位，近10場獲8勝2和，在周三鬥祖雲達斯時，除了續有後衞拉菲爾杜萊上陣成疑外，其餘主力如前鋒路爾斯梅利爾、杜雲沙柏達及中場魯賓高辛斯等全部可以候命，要射破祖記大門，並非難事。

畢竟，阿特蘭大近七次與祖雲達斯交手，共獲2勝4和1負，當中有五次開「雙」，而意盃近七屆決賽亦全部開「雙」（見附表），今役可以再追「雙」。

祖雲達斯目前在聯賽排第五，隨時失落來季歐聯資格，球隊上下都希望能捧走意盃，以成為今季盃賽雙料冠軍（意超盃及意盃），並為爭聯賽前四注下強心針。人腳方面，祖記一眾攻擊主力如基斯坦奴朗拿度、保羅戴巴拿（圖）及費達歷高基艾沙等都能披甲，只料缺後衞阿歷士辛度，陣容仍十分強勁，同樣有力在阿特蘭大身上取得入球。

是役除了總入球開「雙」可捧外，亦可考慮總入球[4球]，祖雲達斯今季有13場開[4球]，而且近7次與阿特蘭大交手亦有3場開[4球]，阿特蘭大近6場盃賽亦有3場開[4球]。

文：數人

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。