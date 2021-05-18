【本報訊】周二晚於旺角大球場上演的港超聯爭標組賽事，理文在完場前有徐宏傑攻入職業生涯首個入球，以2:1擊敗東方龍獅，連續兩仗絕殺對手，賽後更升上第三位；落敗的東方形勢沒有大變，下周日對傑志全取三分仍可封王。

理文甫開賽便展示出爭勝決心，逼使東方早段中場失勢。11分鐘，東方後場失控球權，基華尼頓回傳後上的顏樂楓第一時間勁射，皮球掛網而入，理文領先1:0。東方失守後取回不少攻勢，完半場前，辛祖禁區內接應傳中，無人看管下卻射中柱，理文半場領先1:0。

東方易邊後取回賽事主導權，戰至76分鐘，李嘉耀右路傳中予馮慶燁頂入，但越位在先被判無效。84分鐘，東方終由後備日入替的費蘭度左路傳中，意外笠死理文守門員袁俊皓入網扳成1:1平手。東方滿以為一分在望，誰知88分鐘，金承龍開出角球，徐宏傑伏兵門前頂入，理文憑此入球以2:1擊敗東方，報卻首2循環2敗之仇，在爭標組取得連勝，並以16戰27分趕過天水圍飛馬升上第3位。東方全失三分後，16戰得34分，只要他們下周日能夠擊敗傑志，則可重奪冠軍。

復賽後表現較為低迷的理文，在爭標組連贏兩大強隊，主教練陳曉明賽後表示：「雖然已不能爭標，但我們是專業的，都要盡力踢出好成績，球員很拼搏。希望努力可以吸引到球迷，希望更多球迷支持理文，香港足球也可以有這種激情，在看外國足球的同時，亦要回來香港的足球。」理文有六位本土兵入選港足，陳曉明指這證明了理文方向正確；「我想老闆會很開心，我們除了爭取成績，也真的培訓到本地球員。」今日續演一場爭標組賽事，下午三時由傑志於旺角大球場迎天水圍飛馬。