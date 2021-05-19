曼聯周二在卡雲尼射入靚波而先開紀錄下，於主場被已篤定降班的富咸以1:1逼和，領隊蘇斯克查認為這對將於下周歐霸盃決賽對維拉利爾的曼聯來說是一個警示。不過，隨着同日較後時間原本排在積分榜第三位的李斯特城作客以1:2受挫車路士，曼聯得以提早一輪確定獲得今季英超亞軍，是該隊自2017/18球季同樣得亞軍以來的最高名次。

除了去年12月少部份球會的數場比賽外，球迷自2020年3月9日以來均無緣在頂級聯賽入場，但主場球迷周二起可以有限度重返英超賽場，奧脫福球場內今仗便有10,000名球迷觀戰。開賽15分鐘，迪基亞長傳，般奴費南迪斯輕輕一點，由烏拉圭射手卡雲尼在離門40碼外遠射笠死富咸門將艾路拿而先拔頭籌。富咸在38分鐘有法比奧卡維奴單刀被迪基亞沒收，錯過扳平機會，完半場曼聯領先1:0。

不過，攻勢佔優的曼聯一直未能拉開比數，B費在52分鐘主射罰球亦僅僅不入，戰至76分鐘，富咸由祖爾拜仁接應卜比列特傳中球頂入，VAR確認入球有效而追和。曼聯最終被富咸以1:1逼和，連續三場不勝。

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